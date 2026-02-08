จนท.สกัดไฟป่าห้วยยาง สนธิกำลังสู้ไฟกว่า 12 ชม. เสียหายกว่า 50 ไร่

วันนี้ (8 ก.พ.) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง หลังตรวจพบกลุ่มควันหนาแน่นบริเวณบ้านเขาปอ เมื่อเวลา 12.20 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากจุดเฝ้าระวังไฟป่า หย.4 (บ้านตะแบกโพรง) ว่าพบกลุ่มควันไฟบริเวณป่าอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง บ้านเขาปอ หมู่ที่ 7 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ จึงได้สนธิกำลังรวม 20 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่ากุยบุรี-ห้วยยาง เจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังบ้านตะแบกโพรง และบ้านทุ่งตาแก้ว เครือข่าย อส.อส. บ้านเขาปอ
ในระหว่างการปฏิบัติงาน เมื่อเวลา 14.07 น. ดาวเทียม Suomi NPP ได้ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) จำนวน 2 จุดในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นไฟป่ากลุ่มเดียวกัน เชื้อเพลิงเป็นป่าดิบแล้ง (ป่าไผ่) ซึ่งมีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมมากและติดไฟได้ง่าย เจ้าหน้าที่เริ่มเข้าดับไฟอย่างเต็มกำลังจนสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้ จากการประเมินเบื้องต้น พบพื้นที่เสียหายรวมประมาณ 55 ไร่ พื้นที่เสียหายสะสมรวมกว่า 100 ไร่ เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำของไฟ เนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณเชื้อเพลิงที่แห้งจัด