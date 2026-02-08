xs
"อนุทิน"เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติที่บุรีรัมย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลากลางหมู่บ้านไทยเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์