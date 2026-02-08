PEA เสริมความมั่นคงไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยืนยันความพร้อมดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในสถานที่จัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติทั่วประเทศ ครอบคลุมศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขตเลือกตั้ง และศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รวม 1,174 แห่ง
PEA สนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 1,134 เครื่อง กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 100.55 MW พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กสำรองเพิ่มเติมอีก 500 เครื่อง เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน และสร้างความต่อเนื่องในการจ่ายไฟฟ้าในทุกสถานการณ์ ควบคู่กับการเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PEA ได้ดำเนินมาตรการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าอย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักและระบบสำรอง หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจกระทบพื้นที่เลือกตั้งในช่วงเวลาสำคัญ รวมถึงจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีไฟฟ้าขัดข้องอย่างเป็นระบบ
PEA พร้อมปฏิบัติภารกิจเต็มศักยภาพ เพื่อให้การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั่วประเทศว่าระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงตลอดกระบวนการ