ทอ.เปิดโครงการรับสมัครนักบินทหารหญิงรุ่นแรก

กองทัพอากาศเดินหน้าเปิดโอกาสให้ผู้หญิงก้าวสู่บทบาท นักบินทหาร อย่างเป็นทางการ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรหญิง เหล่านักบิน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ ขั้นตอนการคัดเลือก และเส้นทางการฝึกบินของกองทัพอากาศ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกที่โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ และเมื่อสำเร็จการฝึก จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามฝูงบินต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถ ถือเป็นการส่งเสริมบทบาททหารหญิงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเสริมความแข็งแกร่งด้านกำลังทางอากาศของประเทศ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในสังกัดกองทัพอากาศ หรือหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมที่สนใจ สามารถสมัครคัดเลือกเป็นศิษย์การบินกองทัพอากาศ รุ่นที่ 159 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ของกองทัพอากาศ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.rtaf-recruit.com/และ http://person.rtaf.mi.th/ ทั้งนึ้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น