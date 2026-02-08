xs
‘เท้ง-ณัฐพงษ์’ พร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยครอบครัว เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 32 หน่วยเลือกตั้งที่ 16 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน