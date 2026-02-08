GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 277 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (7 ก.พ.) ไทยพบจุดความร้อน 277 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 92 จุด พื้นที่ สปก. 68 จุด พื้นเกษตร 60 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 28 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 23 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่พม่า 1412 จุด กัมพูชา 345 จุด ลาว 178 จุด เวียดนาม 105 จุด #มาเลเซีย 25 จุด