เตือน ปชช.8 ข้อห้ามวันเลือกตั้ง กาให้ถูกกฎ ไม่เสี่ยงคุก

เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า 8 ข้อห้ามวันเลือกตั้ง 2569
กาให้ถูกกฎ ไม่เสี่ยงคุก
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าคูหา! การเลือกตั้งครั้งนี้คือเสียงสำคัญที่จะกำหนดอนาคตประเทศ เพื่อให้สิทธิของคุณทำงานได้อย่างเต็มที่
1. ห้ามเซลฟี่/ถ่ายภาพบัตร ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเด็ดขาด รวมถึงห้ามเซลฟี่ในคูหา มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ห้ามทำเครื่องหมายในบัตร ใช้ปากกากากบาท ในช่องที่เลือกเท่านั้น ห้ามทำตำหนิหรือเขียนข้อความอื่น มิเช่นนั้นจะกลายเป็นบัตรเสีย และอาจมีโทษจำคุกและปรับหากเจตนาทำสัญลักษณ์บอกใบ้
3. ห้ามใส่เสื้อผ้าที่มีโลโก้พรรค ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตั้ง 1 วัน จนจบวันเลือกตั้ง หลีกเลี่ยงเครื่องแต่งกายที่มีสัญลักษณ์พรรค/ผู้สมัคร เพราะถือเป็นการหาเสียงผิดเวลา มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
4. ห้ามโชว์บัตรที่กาแล้ว ห้ามจงใจแสดงบัตรให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเลือกใคร เพราะการลงคะแนนต้องเป็นความลับ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
5. ห้ามขาย/แจกสุรา ตั้งแต่ 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการทุจริตและการซื้อสิทธิขายเสียง
6. ห้ามซื้อ-ขายเสียง การรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อลงคะแนนเป็นความผิดร้ายแรง! หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่แอปฯ "ตาสับปะรด" (มีเงินรางวัลนำจับตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ตามความสำคัญของข้อมูล)
7. ห้ามนำบัตรออกนอกหน่วย กาเสร็จแล้วต้องหย่อนใส่หีบเท่านั้น ห้ามเอาบัตรเลือกตั้งออกไปภายนอกเด็ดขาด
8. ห้ามพนันผลเลือกตั้ง ใครสายลุ้นระวังหน่อย! การพนันขันต่อผลการเลือกตั้งมีโทษหนักทั้งจำคุกและปรับ แถมยังโดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนานถึง 10 ปี
พบเบาะแสทุจริต แจ้งได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” (ส่งได้ทั้งภาพและเสียง) สายด่วน กกต. 1444 สำนักงาน กกต. จังหวัดทั่วประเทศ