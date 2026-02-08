กกต.สงขลา คุมเข้มหน่วยเลือกตั้งเสี่ยงเกิดเหตุปะทะ ป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอย

วันนี้ (8 ก.พ.) นายธนกฤต นาคจารุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 และมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมด 5 หน่วย โดยมีนายอำเภอเมืองสงขลา และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด โดยหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ถูกเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเคยเกิดเหตุปะทะกันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองสนธิกำลังดูแลความปลอดภัย พร้อมกำชับให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย