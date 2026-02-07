ไทยสร้างไทย ขอยุติการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง

พรรคไทยสร้างไทย และผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ทุกคน พร้อมทีมงานผู้ช่วยหาเสียงขอแจ้งยุติการหาเสียงเลือกตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง และการหาเสียงเลือกตั้งในรูปแบบอื่นทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.69 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง