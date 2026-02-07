xs
xsm
sm
md
lg

อดีตบิ๊กข่าวกรอง ชี้ชัดๆ กา​ 2 ใบ เขตและพรรคเดียวกัน ไม่แบ่งใคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ชัดๆๆๆ
กา​ 2 ใบ เขตและพรรคเดียวกัน ไม่แบ่งใคร