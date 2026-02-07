พท.เรียกร้อง กกต.เร่งทำงานเชิงรุก หลังพบหลายพื้นที่ร้องเรียนซื้อเสียง

นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พาน จ.เชียงราย ตรวจยึดเงินสดและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมคำให้การของผู้ต้องหาที่รับว่าเตรียมนำเงินไปใช้ในการซื้อเสียง รวมถึงกรณีร้องเรียนลักษณะใกล้เคียงกันในหลายพื้นที่ว่า สถานการณ์เช่นนี้ต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วจากหน่วยงานกำกับดูแลการเลือกตั้ง
นายศึกษิษฏ์ ระบุว่า ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันลงคะแนนเป็นช่วงที่อ่อนไหวที่สุด หากมีข้อร้องเรียนหรือพยานหลักฐานเบื้องต้นปรากฏแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรเร่งตรวจสอบเชิงรุก ลงพื้นที่ทันที ประสานตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และสื่อสารความคืบหน้าต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของข้อมูลหรือความคลุมเครือ
“สิ่งที่ประชาชนต้องการคือความชัดเจน ว่าทุกข้อกล่าวหาจะถูกตรวจสอบอย่างจริงจัง ไร้ข้อครหา ไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบหาย” นายศึกษิษฏ์กล่าว
โฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุว่า หากมีการกระทำความผิดจริง ต้องดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา และขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลระดับใด เพื่อสร้างบรรทัดฐานว่าการเลือกตั้งอยู่ภายใต้กติกาเดียวกัน
พร้อมกันนี้ได้ฝากถึงทุกพรรคการเมืองว่า ช่วงเวลาที่เหลือควรยึดการแข่งขันบนเวทีนโยบายและการสื่อสารกับประชาชนเป็นหลัก การปล่อยให้เกิดข้อครหาหรือพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย จะยิ่งทำให้บรรยากาศการเลือกตั้งตึงเครียดและกระทบต่อความเชื่อมั่นโดยรวม
นายศึกษิษฏ์ กล่าวย้ำว่า พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้ กกต. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น ลดข้อกังขา และทำให้ทุกฝ่ายยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้ในท้ายที่สุด