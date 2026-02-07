xs
"จ๋าย ไททศมิตร"ลั่นพรุ่งนี้จะไปกาเห็นชอบ รธน.ฉบับใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




จ๋าย ไททศมิตร นักร้องชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันที่ 8 ผมจะไปกาเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แล้วต้องไปเล่นคอนเสิร์ตให้งานของนักร้องลูกทุ่งนิสัยไม่ดีคนนึง ฝากทุกคนเฝ้าหีบด้วยครับอย่าให้เขาทำอะไรแหวงๆ เด็ดขาด