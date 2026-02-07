"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร

วันนี้ (7 ก.พ.) เวลา 17.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ท.จ.ว.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (ฐานันดรศักดิ์เดิม คือ ม.จ.พันธุ์สวลี ยุคล) เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับ ม.ล.สร้อยระย้า ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2476 มีเจ้าน้องร่วมมารดา 2 องค์ คือ ม.จ.ฐิติพันธุ์ ยุคล และคุณหญิงรังษีนภดล ยุคล และมีเจ้าน้องต่างมารดา 3 องค์ คือ ม.จ.ภูริพันธ์ ยุคล, ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล และท่านหญิงภานุมา ยุคล (พิพิธโภคา) ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินี เมื่อปี 2493 หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ สมรสกับ ม.ร.ว.อดุลกิติ์ กิติยากร โดยทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ ม.ล.สราลี กิติยากร อีกทั้งทรงเป็นพระอัยยิกาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
พ.ศ.2540- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
พ.ศ.2538- ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) พ.ศ.2532