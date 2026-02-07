อุตุฯ เตือนไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง 8 - 9 ก.พ.

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า วันที่ 8 - 9 ก.พ. 69 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และหากมีสงสัยหรือต้องการ ข้อมูลเพื่อเติม เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย สภาพอากาศ สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ,Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา Application Thai weather สายด่วน 1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)