กกต.ติดเอกสารและแบบพิมพ์ฉบับใหม่ หวังอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 146/2569 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569
ระบุว่า ป้ายหน้าหน่วยเลือกตั้ง ที่ติดเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ จะมีการติดเอกสารและแบบพิมพ์ฉบับใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ว่าเอกสารและแบบพิมพ์ที่ติดบนป้ายหน้าหน่วยเลือกตั้ง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ มีการติดประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ได้แก่
1. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. (ส.ส. 1/3) / บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ (อ.ส. 2/3 )
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 4/14) / ประกาศถอนรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 4/17) (ถ้ามี)
3. บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 4/21)
4. ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 4/23)
5. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 4/24) /ประกาศถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 4/27) (ถ้ามี)
6. ประกาศแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้ สส. พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี (ส.ส. 4/31)
7. ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สส. / ตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติ
8. รวมถึงแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ติดประกาศไว้สำหรับการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติบนป้ายหน้าหน่วย
สำหรับเอกสารและแบบพิมพ์ที่ติดประกาศไว้ที่ป้ายหน้าหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวอาจจะมีการชำรุด สูญหาย หรือสีซีด แต่ในวันนี้ (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเป็นวันรับมอบ
บัตรเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ แบบพิมพ์ตามรายการที่ 1 – 8 รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง (กปส.) เรียบร้อยแล้ว โดย กปน. และ กปส. จะนำเอกสารและแบบพิมพ์รายการที่ 1 – 8 ไปปิดทดแทนของเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด โดยมีหน่วยเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 99,487 หน่วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 52,922,923 คน ที่มาใช้สิทธิ ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
หมายเหตุ
1. สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในที่เลือกตั้งแบบถาวร
กปน. และ กปส. จะนำเอกสารและแบบพิมพ์ไปติดประกาศทดแทนของเดิม ในวันนี้ (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569) หรือเอกสารและแบบพิมพ์บางประเภทจะติดในตอนเช้าของวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อป้องกันการสูญหาย
2. สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ หรือเป็นสถานที่แบบเปิด
กปน. และ กปส. จะนำเอกสารและแบบพิมพ์ไปติดประกาศทดแทนของเดิมในตอนเช้าของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อป้องกันการสูญหาย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444