ปชป.ขอยุติการหาเสียงทุกช่องทาง จะกลับมาสื่อสารอีกครั้งหลังลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พรรคประชาธิปัตย์ขอยุติการหาเสียงทุกช่องทาง และจะกลับมาสื่อสารอีกครั้ง หลังการลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้น