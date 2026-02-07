กทม.เปิดบริการทำบัตร ปชช.กรณีพิเศษ อำนวยความสะดวกการเลือกตั้ง สส. - ประชามติ

กรุงเทพมหานคร หรือ กทม.เปิดบริการทำบัตรประชาชนกรณีพิเศษ อำนวยความสะดวกการเลือกตั้ง สส. - ประชามติ เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติได้อย่างสะดวก กทม. โดย ฝ่ายทะเบียน ทั้ง 50 สำนักงานเขต พร้อมเปิดให้บริการ ทำบัตรประชาชนกรณีพิเศษ ทั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันเลือกตั้งทั่วไป และออกเสียงประชามติ
ท่านใดที่บัตรประชาชน หมดอายุ ชำรุด หรือสูญหาย สามารถแวะไปทำบัตรได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้านได้เลย
วันและเวลาให้บริการทำบัตรประชาชน ของสำนักงานเขต 50 เขต กทม.
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 และ
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
เวลา 08.00 – 17.00 น.
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วออกไปใช้สิทธิของคุณ
เอกสารที่ใช้แสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
1.เอกสารหลัก
• บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
บัตรหมดอายุก็สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ตามกฎหมายเลือกตั้ง
2.เอกสารทางเลือก (กรณีไม่มีบัตรประชาชน)
• ใบอนุญาตขับขี่ (รถยนต์ / รถจักรยานยนต์)
• หนังสือเดินทาง (Passport)
• บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ (ต้องมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
3. เอกสารดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน
• แอปฯ ThaID (บัตรประชาชนดิจิทัล)
• แอปฯ DLT QR Licence (ใบขับขี่ดิจิทัล)
ข้อควรทราบ ไม่สามารถใช้ รูปถ่ายหรือภาพแคปหน้าจอ ของบัตรประชาชนในโทรศัพท์มือถือแทนได้ ต้องเป็นบัตรตัวจริง หรือแสดงผ่าน แอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ เท่านั้น
วันเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว)
1 กุมภาพันธ์ 2569
เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ
8 กุมภาพันธ์ 2569
เวลา 08.00 – 17.00 น.