จนท.เขตคลองสามวา ตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์-สิ่งของประจำหน่วยเลือกตั้ง

โดย: ผู้จัดการออนไลน์




เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา กำลังตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้งบัตรเลือกตั้ง หีบบัตร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ รักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวด ณ ที่ทำการสำนักงานเขตคลองสามวา