ปชป.ปล่อยขบวนรถหาเสียงวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พรรคประชาธิปัตย์ปล่อยขบวนรถหาเสียงในวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง โดย 3 แคนดิเดตนายกของพรรค แยกกันขึ้นรถหาเสียงไปตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ