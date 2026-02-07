กทม.เดินหน้าแผนจัดการความร้อนเมืองปี 2569 พบจุดเสี่ยงทั่วกรุง 379 จุด

กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ความร้อนที่กำลังจะมาถึง หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2569
สำรวจจุดเสี่ยงความร้อนเมือง กทม.พบจุดเสี่ยงความร้อนในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 379 จุด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สาธารณะ เช่น สถานที่ก่อสร้าง วินจักรยานยนต์รับจ้าง สวนสาธารณะ ตลาดนัด ลานกีฬา และชุมชนหนาแน่น
ระบบแจ้งเตือนภัยความร้อน 4 ระดับ (ตามเกณฑ์กรมอนามัย)
,-เขียว เฝ้าระวัง
- เหลือง เตือนภัย
- ส้ม อันตราย
- แดง อันตรายมาก
โดยใช้ “ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index)” ซึ่งคำนวณจากอุณหภูมิและความชื้น เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน
ยกระดับการบริหารจัดการจากเชิงรับสู่เชิงรุก
กทม. เดินหน้าแผนบริหารจัดการความร้อนเมือง ปี 2569 ร่วมกับธนาคารโลก ภายใต้แนวคิด Shaping a Cooler Bangkok มุ่งเน้น สถานที่ (Place) คน (People) สถาบัน (Institution) ทั้งแผนระยะสั้น เช่น Heat Mapping ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า และห้องคลายร้อน (BKK Cooling Room) และแผนระยะยาว เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว–น้ำเงิน การปรับกฎหมายอาคาร และผังเมืองที่คำนึงถึงสภาพอากาศ
ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความร้อนเมือง
เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ แจ้งเตือนประชาชน และบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
แนะนำสำนักงานเขตจัดตั้งห้องหลบลมร้อน ช่วง มี.ค.–เม.ย. 2569 เวลา 11.00–15.00 น. พร้อมน้ำดื่ม ยา เวชภัณฑ์ และระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง