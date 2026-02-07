xs
xsm
sm
md
lg

"ใหญ่-ฝันดี"เผยตัดสินใจแล้วขอเลือกแบบ ยุทธศาสตร์ 2 ใบเหมือนกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ใหญ่-ฝันดี จรรยาธนากร อดีตนักร้องชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตัดสินใจแล้วขอเลือกแบบ
ยุทธศาสตร์ 2 ใบเหมือนกัน