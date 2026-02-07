‘ไอซ์’โพสต์หลังลงพื้นที่บางบอน จอมทอง หนองแขม ที่เคยเป็น สส.เขตนี้ ขอ ปชช.ไว้ใจพรรคประชาชน

นางสาวรักชนก ศรีนอก ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การเลือกตั้งปี 66 ไอซ์ได้รับสิ่งที่มีค่ามากกว่าชีวิตของไอซ์มา คือ ความไว้วางใจ จากคนบางบอน จอมทอง หนองแขม ทุกท่านให้โอกาสคนๆ นี้ ได้เข้ามาเป็นผู้แทนราษฎร ให้โอกาสไอซ์ได้มาทำเรื่องการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่องประกันสังคม กสทช. งบประมาณ และอีกมากมาย
เลือกตั้งครั้งนี้ ไอซ์ขอทีมบริหาร เรื่องลำดับปาร์ตี้ลิสต์ถ้าได้อยู่สูงๆ ขอให้เลื่อนลงมาเป็นอันดับที่ 28 เพราะเป็นตัวเลขที่สำคัญกับไอซ์ การได้เป็นผู้แทนราษฎรเป็น สส. เขต28 กทม. เป็นความภาคภูมิใจ
ปี 66 ไอซ์ไปทุกที่ ไอซ์พูดทุกที่ พูดกับประชาชนด้วยตัวเองขอโอกาสขอความไว้วางใจ ขอให้ไอซ์สักครั้ง จะทำให้เต็มที่จะทำให้ดีที่สุด จะทุ่มเททำงานหนัก ไม่ทำให้ท่านผิดหวัง จะเป็นผู้แทนที่คนบางบอน จอมทอง หนองแขม ภาคภูมิใจให้ได้
มาถึงวันนี้ หวังใจว่าการทำงานเกือบ 3 ปี ของไอซ์ จะช่วยทำให้ ทุกท่านไว้วางใจในพรรคประชาชน ไว้วางใจไอซ์และเพื่อนๆ และไอซ์ขอส่งต่อโอกาสนี้ให้กับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของพวกเรา “ชลณัฏฐ์ โกยกุล - ปาล์ม”
แต่ไอซ์จะอยู่ตรงนี้เพื่อคน บางบอน จอมทอง หนองแขมเสมอ จะรับใช้ทุกคน เพราะประชาชนคือผู้มีพระคุณของพวกเรา