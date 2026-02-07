‘ธนกร’ขอ ปชช.เลือกภูมิใจไทยทั้งคนและพรรค เพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่อง

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
“หลายท่านตัดสินใจทางการเมือง ไม่ใช่เพราะตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เลือกจากแนวทางการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศ ความจริงใจต่อประชาชน และการทำเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยก็มีผู้นำที่ยึดหลักเหล่านี้ในการทำงาน และพยายามดูแลบ้านเมืองให้เดินหน้าอย่างมั่นคง
ผมเองเคยมีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และวันนี้ตัดสินใจมาทำงานร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพราะเห็นว่าแนวทางการทำงานในเรื่องสำคัญของประเทศ ยังอยู่บนหลักการเดียวกัน คือความพอดี ความรับผิดชอบ และการยืนอยู่ข้างประชาชน
บริบทของวันนี้ เราต้องเลือกคนที่พร้อมพาประเทศเดินหน้าต่อ ไม่ใช่สนามทดลองงานของมือใหม่ ที่เราจะฝากอนาคตของประเทศไว้ด้วยได้
ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ ขอพี่น้องประชาชน พิจารณาเลือกพรรคภูมิใจไทย เลือกทั้ง คน และ พรรค หมายเลข 37 เพื่อให้การทำงานของรัฐบาลเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุด