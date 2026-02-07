xs
xsm
sm
md
lg

ม.นอร์ทกรุงเทพฯ มีพิธีประสาทปริญญาบัตร แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (7 ก.พ.) พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ณ ม.นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต แนะผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็น