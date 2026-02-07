ลูกกระทิงพลัดหลงจากแม่! จนท.ดูแลใกล้ชิดมีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักพุ่ง 100 กก.

นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องราวน่ารักของลูกกระทิงเพศผู้ตัวน้อยที่พลัดหลงจากแม่ ซึ่งขณะนี้เติบโตแข็งแรงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน จังหวัดสระแก้ว
นายยศวัฒน์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ได้ส่งมอบลูกกระทิงตัวน้อยที่มีน้ำหนักเพียง 42.5 กิโลกรัม ให้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกลูกกระทิงต้องการการเลี้ยงดูด้วยนมและความใส่ใจเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่
ผลการดูแลในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ลูกกระทิงตัวน้อยมีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 100 กิโลกรัม สามารถกินนมได้วันละ 7 ลิตร พร้อมทั้งเริ่มกินหญ้าสดเสริมหลังมื้อนม ระบบขับถ่ายเป็นปกติ และผลตรวจเลือดไม่พบพยาธิใดๆ
สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความสำคัญในการคุ้มครองดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่ รวมถึงสัตว์ป่าที่พลัดหลงออกมาทุกชนิด ซึ่งกระทิงถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าไม้ไทย นายยศวัฒน์ กล่าว
นางสาวชนัญญา กาญจนสาขา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ระบุว่า ปัจจุบันลูกกระทิงมีอายุประมาณ 6 เดือน ทีมงานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าลูกกระทิงจะเติบโตเป็นสัตว์ป่าที่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไป
ทั้งนี้ กระทิงถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าไม้ไทย การช่วยเหลือและอนุบาลลูกกระทิงพลัดหลงจึงเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ป่า