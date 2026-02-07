ททท.ชวนประชาชนร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ชมการตกแต่งไฟสุดตระการตา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมสร้างสีสันช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 Amazing Thailand Happy Chinese New Year 2026 ปีม้าทองอย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำมิตรภาพไทย–จีน ครบรอบ 51 ปี
ชมการตกแต่งประดับไฟสุดตระการตา ร่วมเฉลิมฉลองความสุข ส่งต่อความรุ่งเรือง ภายใต้แนวคิด “Ride the Fortune, Share the Future”
ถนนเยาวราช บริเวณวงเวียนโอเดียน - แยกเฉลิมบุรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569
เปิดไฟเวลา 18.00 – 23.00 น.
มาเดินเล่น ถ่ายรูป ชมไฟสวย ๆ เติมบรรยากาศตรุษจีนให้หัวใจคึกคักกันครับ