GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 357 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า
รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (7 กุมภาพันธ์ 69) ไทยพบจุดความร้อน 357 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นเกษตร 79 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 66 จุด พื้นที่ สปก. 60 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 50 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่พม่า 1167 จุด ลาว 335 จุด กัมพูชา 328 จุด พม่า 664 จุด เวียดนาม 200 จุด มาเลเซีย 53 จุด