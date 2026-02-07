แนะ 10 ขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ

กองทัพภาคที่ 1 โพสต์ระบุว่า 10 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ
1. เดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งตามที่มีรายชื่อ
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
3. แสดงหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่
4. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และรับหลักฐานแสดงตนคืน
บัตรสีเขียว เลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต
บัตรสีชมพู เลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ
5. เข้าคูหา ทำเครื่องหมาย กากบาท (✖) ลงในบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้อง
6. พับบัตร และหย่อนบัตรลงหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองให้ถูกต้อง
7. ยื่นหลักฐานแสดงตน เพื่อใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ
8. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร รับ บัตรสีเหลือง สำหรับออกเสียงประชามติ และรับหลักฐานแสดงตนคืน
9. เข้าคูหา ทำเครื่องหมาย กากบาท (✖) ลงในบัตรออกเสียงประชามติ
10. พับบัตรและหย่อนบัตรลงในหีบบัตรประชามติด้วยตนเอง แล้วออกจากหน่วยเลือกตั้ง
หลักฐานแสดงตนที่ใช้ได้
- บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้)
- บัตรหรือเอกสารราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ
- หลักฐานผ่านแอปฯ ของรัฐ เช่น ThaiD, DLT QR Licence, แอปบัตรคนพิการดิจิทัล, แอปทางรัฐ
อย่าลืม! ตรวจสอบการกากบาทให้ถูกต้อง ไม่ทำบัตรเสีย เพื่อให้บัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติของคุณ นับเป็นคะแนน
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ