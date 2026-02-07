12 อันดับของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 31 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตลาดกระบัง 55.4 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางรัก 40.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองจอก 38.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตพระนคร 38 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 37.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตจตุจักร 37.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตปทุมวัน 36.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางพลัด 35.8 มคก./ลบ.ม.
9 เขตสายไหม 35.7 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางคอแหลม 35.6 มคก./ลบ.ม.
11 เขตหลักสี่ 35.3 มคก./ลบ.ม.
12 เขตวังทองหลาง 35 มคก./ลบ.ม.