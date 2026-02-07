พณ.ประกาศขึ้นทะเบียน“ชมพู่คลองหาด”เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ลำดับที่ 2 จ.สระแก้ว

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประกาศขึ้นทะเบียน “ชมพู่คลองหาด” เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำดับที่ 2 ของจังหวัดสระแก้ว ต่อจากมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว สะท้อนศักยภาพผลไม้เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม
“ชมพู่คลองหาด” ปลูกในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดสระแก้ว ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น ผิวสีแดงสดถึงแดงเข้ม เนื้อแน่น หวาน กรอบ ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และมีศักยภาพส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคผลไม้ระดับพรีเมียม ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 70 ล้านบาทต่อปี