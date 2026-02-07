xs
เปิดตลาดทองคำพุ่งแรง 1,400 บาท รูปพรรณขายออก 75,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 17.03 น. ครั้งที่ 58 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 74,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,100.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 75,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,616.40 บาท