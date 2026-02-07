"เทพไท"ฝาก กกต.เร่งสืบหาข้อมูลทางลับ - จับกุมคนซื้อเสียงให้ได้

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แฉ!!! กินหัวคิวซื้อเสียง
ก่อนวันเลือกตั้ง1วัน มีกระแสข่าวการซื้อเสียงดังขึ้นมากไม่แผ่วเลย มีประเด็นการซื้อเสียงที่ได้รับการถกเถียงในหมู่ประชาชนว่า อัตราการซื้อเสียงราคากลางหัวละ 1000 บาท แต่ทำไมประชาชนบางส่วน ได้รับเงินซื้อเสียงเพียงหัวละ 500 บาท มีการตั้งคำถามว่า การจ่ายเงินค่าซื้อเสียงเพียง 500 บาท อีก 500 บาทหายไปไหน มีการทวงถามเรื่องนี้ไปยังแกนนำ หัวคะแนน หรือหัวหน้าแก๊งที่จดรายชื่อว่า มีการหมกเม็ด มีการกินหัวคิว หรือมีการอมเงินซื้อเสียงหรือไม่
ซึ่งในขณะนี้มีการถกเถียงกัน และมีการทวงถามกันดังลั่นไปหมด ในบางหมู่บ้าน หัวคะแนนของแต่ละพรรค ซึ่งมีอยู่ 2 พรรคที่ซื้อเสียงในพื้นที่ภาคใต้ จดชื่อซ้ำซ้อนกัน และนำรายชื่อไปให้กับผู้สมัครที่ซื้อเสียงทั้ง 2 พรรค จนมีการถกเถียงกันว่า เมื่อรับเงินมา 2 พรรค จะเลือกเบอร์ไหนดี ส่วนที่หัวคะแนนหรือแกนนำ ได้นำบัญชีรายชื่อไปตรวจสอบ และเมื่อชื่อซ้ำซ้อนกัน ก็ตัดรายชื่อออก แต่ยอดเงินเก็บไว้ จนมีการทวงถามกันในที่ประชุมหมู่บ้านกันสนั่นหวั่นไหว เป็นที่ถกเถียง เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กัน
แต่ไม่เห็นท่าทีหรือความเคลื่อนไหวของผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง คือ กกต.เลย ทำให้การซื้อเสียงนักเลือกตั้งย่ามใจ ซื้อเสียงกันอย่างเปิดเผย และเป็นที่รับรู้กันหมด จึงฝากไปยังกกต.ให้เร่งรัดสืบหาข้อมูลทางลับ และรีบจับกุมคนซื้อเสียงให้ได้ และฝากไปยังประชาชนที่ถูกจดชื่อไป ถ้าไม่ได้เงินตามที่ตกลงกันไว้คือ หัวละ 1000 บาท ให้ทวงถามจากแกนนำ และหัวคะแนน หรือจะยกขบวนไปทวงถามเรื่องนี้ต่อตัวผู้สมัครเองก็จะเป็นการดี
ไหนๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดกันอย่างเปิดเผย กระทำการอย่างโจ่งครึ่ม และเป็นประเด็นข่าวฉาวโฉ่แล้วก็ ควรไม่ควรที่จะมุบหมิบอีกต่อไป ขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยความจริงออกมา ถ้า กกต.ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันพิสูจน์ความจริงกันเอง