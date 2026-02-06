xs
xsm
sm
md
lg

"นิพิฏฐ์"เตือน ปชช.การถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนลงคะแนน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนลงคะแนน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ตาม พรบ.เลือกตั้งสส. 2561
(นี่ผมทำหน้าที่แทน กกต.นะครับ เพราะเห็นกกต.เงียบผิดปกติ)