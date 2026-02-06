xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 58 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 73,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 17.03 น. ครั้งที่ 58 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 73,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,449.08 บาท