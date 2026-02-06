xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 7.78 จุด มูลค่าซื้อขาย 47,476.09  ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,354.01 จุด ปรับขึ้น 7.78 จุด หรือ 0.58% มูลค่าซื้อขาย 47,476.09  ล้านบาท