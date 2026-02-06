ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณ ซ.ราชปรารภ 9 -11 เริ่ม 13 ก.พ.- 31 มี.ค.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม 4 ช่องจราจร ชิดทางเท้า บนถนนราชปรารภ ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) บริเวณซอยราชปรารภ 9 ถึงบริเวณซอยราชปรารภ 11 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) สถานีราชปรารภ (OR10) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22.00 น. – 31 มีนาคม 2569 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ถนนราชปรารภบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และรถทุกชนิดที่มาจากถนนศรีอยุธยา ห้ามเลี้ยวขวาไปประตูน้ำ ให้ตรงขึ้นสะพานแล้วกลับรถบึงมักกะสันเท่านั้น โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้