ราคาทองคำครั้งที่ 42 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 73,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.55 น. ครั้งที่ 42 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 72,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,700.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,252.00 บาท