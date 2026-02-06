"ธนาธร" ฝาก "เท้ง" หากเป็นนายกฯ อย่าทรยศศรัทธาประชาชน

บรรยากาศที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง มีประชาชนมารอจับจองที่นั่งเพื่อฟังการปราศรัยใหญ่ช่วงโค้งสุดท้ายของพรรคประชาชน โดยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ดินแดง เกือบ 1 กองร้อย ดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ประตูจะเปิดให้ประชาชนเข้าในเวลา 14.00 น.
ส่วนคาราวานหาเสียงพรรคประชาชนจะเดินสายหาเสียงวันนี้เป็นวันสุดท้าย โดยเริ่มต้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ มีจุดหมายปลายทางที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ซึ่งจะนำรถคาราวานมาจอดให้ประชาชนถ่ายรูป ขณะที่บนรถคาราวานมีการปราศรัยของผู้สมัคร สส. จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 8 คน ต่างเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมขอโอกาสให้พรรคประชาชนชนะเลือกตั้งไปจัดตั้งรัฐบาล ทั้งนี้ มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ร่วมปราศรัยอยู่บนรถด้วย
นายธนาธร ฝากถึงประชาชน เชิญชวนไปเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยระบุว่า อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชน และพรรคประชาชนมาวันนี้เพื่อตั้งรัฐบาล ขอร่วมเดินทางไปด้วยกัน สร้างประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม ส่งให้กับลูกหลานต่อไป
ขณะเดียวกัน นายธนาธร กล่าวฝากถึงนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ว่า "สำหรับคุณเท้ง ภารกิจของพวกเรา ส่งให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี ขอให้คุณเท้ง เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดี ที่ไม่ทรยศต่อความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชน ของที่อยู่บนรถคันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปลาแห้ง แคบหมู สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่อาหาร คือความศรัทธาที่พี่น้อง ประชาชนมอบหมายให้กับพวกเรา ดังนั้นขอให้คุณเท้ง ถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรี อย่าทรยศความศรัทธาที่ประชาชนมอบให้กับพวกเราเดินทางไปด้วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม 8 กุมภาพันธ์นี้"