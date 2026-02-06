แบงก์ชาติอินเดียคง ดบ.ที่ 5.25% หลังคลายกังวลเรื่องข้อตกลงการค้า

ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.25% ในการประชุมวันนี้ (6 ก.พ.) สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ เนื่องจากความเสี่ยงที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มน้อยลง หลังจากรัฐบาลอินเดียประกาศบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐอเมริกา
ซานเจย์ มาลโฮตรา ผู้ว่าการ RBI ได้ออกแถลงการณ์เพื่ออธิบายถึงเหตุผลที่ RBI ระงับวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ชั่วคราวว่า ก่อนหน้านี้ปัจจัยลบจากภายนอกมีความรุนแรง แต่ล่าสุดการที่อินเดียประสบความสำเร็จใจการบรรลุข้อตกลงทางการค้านั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับภาพรวมแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ผุ้ว่าการ RBI กล่าวว่า ในระยะสั้นคาดว่าแนวโน้มเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์บวก
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอินเดียบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน โดยสหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรต่อสินค้านำเข้าจากอินเดียในอัตรา 18% ลดลงจากเดิมที่ระดับ 25% ขณะที่อินเดียจะเก็บภาษีในอัตรา 0% ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ
นอกจากนี้ อินเดีย และ EU บรรลุข้อตกลงการค้าเสรีครั้งประวัติศาสตร์ในที่ 27 มกราคม โดยข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมสัดส่วนราว 25% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของโลก และคิดเป็น 1 ใน 3 ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด