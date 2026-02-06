กต.ยืนยันถุงเมล์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรถึงไทยครบแล้ว รอคัดแยก จัดส่ง ปณ.บ่าย 2 วันนี้

นายมังกร ประทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุล แถลงสรุปผลการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และความคืบหน้าการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร โดยยืนยันว่า ถุงเมล์ทางการทูต (Diplomatic Pouch) ที่บรรจุบัตรเลือกตั้งจากต่างประเทศ ได้ถูกขนส่งมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดแยก ซึ่งยังเหลือเพียงบางส่วน และคาดว่าภายในเวลา14.00 น. วันนี้ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนจัดส่งต่อไปยังไปรษณีย์ ณ ปณ.หลักสี่ เพื่อกระจายไปยังจุดนับคะแนนที่เกี่ยวข้อง
อธิบดีกรมการกงสุล เปิดเผยว่า การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปี 2566 มีผู้ลงทะเบียน 115,227 ราย มาใช้สิทธิ์ 99,227 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.72 ขณะที่การเลือกตั้งปี 2569 มีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเป็น 139,810 ราย และมาใช้สิทธิ์ 122,674 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.74 สะท้อนการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับประเทศที่มีผู้ใช้สิทธิ์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และเยอรมนี
ขณะที่การออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 95,975 ราย โดยประเทศที่มีผู้ใช้สิทธิ์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ได้มีการจัดสถานที่ลงคะแนนใน 135 ประเทศ แบ่งเป็นการลงคะแนนที่คูหา 63 แห่ง ทางไปรษณีย์ 63 แห่งและรถลงคะแนนเคลื่อนที่ 62 แห่ง ส่วนการจัดส่งบัตรกลับประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง คือ การขนส่งทางคาร์โก้ 72 แห่ง เจ้าหน้าที่นำกลับด้วยตนเอง 19 แห่ง และการขนส่งทางรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน 4 แห่ง
นายมังกร ย้ำว่า กระทรวงการต่างประเทศมีระบบติดตามและกำกับดูแลการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างรัดกุมทุกขั้นตอน จึงถือได้ว่าการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร จะดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และสำนักงานการค้า โดยจะเริ่มภายใน 48 ชั่วโมง หลังปิดหีบลงคะแนนในประเทศไทย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย และจะนับต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ
อธิบดีกรมการกงสุล ยืนยันด้วยว่า ในวันนับคะแนน ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยในพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ และในบางสถานทูตและสำนักงานการค้า จะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามกระบวนการนับคะแนนได้อย่างโปร่งใส โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการนับคะแนนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาแล้ว จึงเชื่อมั่นว่าการนับคะแนนจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและตรวจสอบได้