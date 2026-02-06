สหรัฐฯ เตือนชาวอเมริกันออกจากอิหร่านทันที! ก่อนเปิดฉากเจรจาวันนี้

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำอิหร่าน ได้ออกประกาศเตือนด้านความมั่นคงในช่วงเช้าวันนี้ (6 ก.พ.) เรียกร้องให้พลเมืองอเมริกันออกจากอิหร่านทันที และให้เตรียมแผนการเดินทางออกจากอิหร่านแบบพึ่งพาตนเองโดยไม่รอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ
การแจ้งเตือนนี้มีขึ้นก่อนที่ทางการสหรัฐฯ และอิหร่านมีกำหนดการเจรจาร่วมกันที่ประเทศโอมานในวันนี้ โดยมีสัญญาณเพียงเล็กน้อยว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ และอิหร่านระบุว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของสหรัฐฯ และจาเรด คุชเนอร์ บุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมกับฝั่งอิหร่าน ที่นำโดย อับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
การเจรจาในวันนี้จะเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ นับตั้งแต่ความตึงเครียดปะทุขึ้นในเดือนมิถุนายน ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อิหร่านทำสงคราม 12 วันกับอิสราเอล ซึ่งส่งผลให้ทางการสหรัฐฯ ตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีอิหร่าน และสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโรงงานนิวเคลียร์หลักสามแห่งของอิหร่าน
รายงานระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้อิหร่านทำลายคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ รวมทั้งจำกัดโครงการขีปนาวุธนำวิถี รวมทั้งยุติการส่งอาวุธและการสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลาง โดยปธน.ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่ออิหร่าน หากไม่ตกลงตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ
ด้านอิหร่านได้โต้กลับโดยกล่าวว่าข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ เป็นการละเมิดอธิปไตยที่ไม่อาจยอมรับได้ และขู่ว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการโจมตีฐานทัพของสหรัฐฯ ในภูมิภาคและอิสราเอล