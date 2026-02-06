คุมตัวเยาวชนวัย 15 ชิงทองหาดใหญ่ฝากขังศาลเยาวชนวันนี้

ตำรวจควบคุมตัวเยาวชน อายุ 15 ปี ผู้ต้องหาชิงทองห้างดังหาดใหญ่ หลังถูกจับกุมได้ที่ จ.อุบลราชธานี เดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์ จากดอนเมือง มาลงที่สนามบินหาดใหญ่ เมื่อช่วงเวลา 22.00 น. วานนี้ (5 ก.พ.) จากนั้นส่งตัวไปสอบสวนต่อที่ สภ.คอหงส์ โดยมีผู้ปกครองนั่งอยู่ข้าง ๆ พร้อมแจ้งข้อหาให้ทราบ ชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธ (ค้อน) และโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม โดยจะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา วันนี้
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ หลังก่อเหตุนำสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำใส่ในถุงผงซักฟอก แล้วนำไปฝากเพื่อนที่อพาร์ตเมนต์ในเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้นำทองรูปพรรณที่ก่อเหตุมาได้ ส่งพัสดุมาให้กับตนเองที่เตรียมการก่อเหตุและหลบหนีไว้ก่อนแล้ว โดยให้ส่งพัสดุดังกล่าวมาที่บ้านลาดหญ้าคา ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยสัญญาว่าจะให้เงิน 45,000 บาทกับเพื่อน แต่ยังไม่ได้โอนไปให้ เพราะเพื่อนเห็นข่าวแล้วกลัว ไม่ส่งทองไป จากนั้นไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ไปยังสนามบินดอนเมือง เวลา 21.30-23.00 น. วันเกิดเหตุ แล้วเดินทางหลบหนีต่อไปยัง จ.อุบลราชธานี ด้วยรถบัสโดยสารในช่วงเช้า และถึง จ.อุบลราชธานี ตอน 6โมงเย็น เพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังประเทศลาว แต่ถูกตำรวจจับกุมได้ก่อน
ส่วนทองที่ได้ไป ทางร้านทองระบุว่ามี 33 เส้น แต่ตอนไปค้นที่ห้องพักเพื่อนมีแค่ 30 เส้น เจ้าตัวอ้างว่าไม่ทราบว่ามีกี่เส้น เพราะตอนก่อเหตุยังไม่ได้นับ