หุ้นไทยปิดภาคเช้า +10.21 จุด มูลค่าซื้อขาย 25,170.41 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 10.21 จุด หรือ +0.76% ที่ระดับ 1,356.44 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 25,170.41 ล้านบาท