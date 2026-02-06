"เต้" แจง กกต. ยันไม่เพี้ยน นโยบายเปลี่ยนโลกไม่เพ้อเจ้อ

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาแล้วเห็นว่านโยบายเปลี่ยนโลก ของพรรคทางเลือกใหม่ บางอย่างใน 32 นโยบายที่พรรคเสนอและมีการหาเสียงต่อสาธารณะอาจผิดกฎหมาย หรือเป็นไปไม่ได้ จึงมีหนังสือถึงพรรคทางเลือกใหม่เตือนให้ตรวจสอบว่านโยบายใดบ้างเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคทางเลือกใหม่ เดินทางเข้าสำนักงาน กตต. พร้อมเปิดเผยว่า วันนี้ต้องการเข้ามาชี้แจงกับ กกต. ถึงนโยบายเปลี่ยนโลก สามารถทำได้จริง ตนเองเป็นคนปกติไม่ใช่คนเพ้อเจ้อ เพี้ยน คนบ้า ยืนยันนโยบายของพรรคไม่ได้เพ้อฝัน เป็นนโยบายที่ทำได้ เป็นความหวังของประชาชน เช่น จูราสิคพาร์ค ไดโนเสาร์มีชีวิต ประชาชนอาจเลี้ยงหมาแมวเบื่อแล้วหันมาเลี้ยงไดโนเสาร์ก็ได้ คือความหวังของประชาชน ประเทศไทยพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ ฟอลซิล ซึ่งอาจมีวิวัฒนาการในการฟื้นชุบชีวิต เพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ขึ้นมาได้
ส่วนการท่องเที่ยวอวกาศ เป็นการต่อยอดพัฒนาทางวิทยาศาตร์ การไปเที่ยวดาวอังคาร หลายประเทศไปเหยียบดาวอังคารมาแล้ว ก็อาจพาคนไทยไปได้
ส่วนเรื่องให้ผู้หญิงมีสามีได้หลายคน เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมของผู้หญิง เนื่องจากกฎหมายเดิมจดทะเบียนได้ 1 คน เป็นกฎหมายที่มีมานานแล้ว พร้อมยกตัวอย่างต่างประเทศที่ให้ผู้หญิงมีสามีได้หลายคน ชี้แม้จะมองในเรื่องจริยธรรม แต่กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์ก็ต้องปรับเปลี่ยน ส่วนตัวไม่ได้สนับสนุนให้มีผัวเมียหลายคน แต่ไทยเกิดวิกฤตเด็กเกิดน้อย อนาคตจะส่งผลให้ครูตกงาน สถานศึกษาปิดตัว
ส่วนการวิดพื้นจะช่วยให้สุขภาพดี นโยบายให้ชายไทยยาวขึ้น เนื่องจากมีสถาพยาบาลที่เติมของได้ จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยแข็งแรฝมีลูกได้ ส่วนอาบอบนวดคนละครึ่ง มองว่าไม่ผิด เชื่อช่วยแก้ปัญหาข่มขืนได้ ส่วนนโนบายพรรคอื่น เช่น ทำให้คนไทยหายจน กับส่งคนไปอวกาศ อันไหนทำได้จริงกว่ากัน
พร้อมย้ำทิ้งท้ายอย่าสบประมาทวิศวกรอย่างตน ยืนยันว่าตนไม่ได้เพี้ยน แต่มองไปข้างหน้า อนาคต หลายประเทศก็ทำกันแล้ว
ทั้งนี้ หลังจากนายมงคลกิตติ์ เข้าพบเจ้าหน้าที่ กกต. ประมาณ 10 นาที ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ให้ไปทำหนังสือชี้แจงอธิบายเพิ่มในนโยบายเรื่องเซ็นทรัลเวสเกตไปอวกาศ เรื่องการซื้อแมนยู ซึ่งทาง กกต. แย้งว่า จะนำเงินมากจากไหนมาดำเนินนโยบายนั้น มองว่าถ้าขุดเจาะน้ำมัน ขุดคลองไทย 9A จะมีเงินมาดำเนินงานตามนโยบายได้ พร้อมย้ำว่า หากได้เป็นรัฐบาล คนไทยจะเร้าใจมาก พร้อมสตาร์ทเริ่มทุกนโยบายทำทันที เช่น เปิดมหกรรมปั๊มลูกทันที ทั้งนี้ คาดว่าไม่เกิน 16.00 น. จะทำหนังสือชี้แจงมายื่น กกต. ได้
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าตนจะต่อย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. นั้น นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า เนื่องจากแก่แล้วจะชวนไปสวนลุมพินี เพื่อไปออกกำลังกายมากกว่า พร้อมระบุว่า หากตนเป็นรัฐบาลเมื่อไร จะให้ กกต. วิดพื้น และเพิ่มเงินเดือนให้ เพื่อให้ กกต. แข็งแรงมีสุขภาพดีทุกคน