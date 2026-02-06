xs
ครึ่งเช้าทองปรับแล้ว 16 ครั้ง [-900] รูปพรรณขายออก 73,200 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง รวม 16 ครั้งแล้ว โดยปรับลดสุทธิ 900 บาท ล่าสุด (12.00 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 72,200 บาท ขายออกบาทละ 72,400 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 70,751.72 บาท ขายออกบาทละ 73,200 บาท