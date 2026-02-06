MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า ยกระดับความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งตลอด 24 ชม.

นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ณ ห้อง MEAOC อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย พร้อมมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นย้ำว่าภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้งถือเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว และมีสติ ศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนวยการ บูรณาการข้อมูล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบมีเสถียรภาพ (Stability) สูงสุด รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาสำคัญของประเทศได้อย่างไร้รอยต่อ
นายสมบัติ หล้าพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าฯ เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมเชิงรุกว่า MEA ได้จัดตั้งศูนย์พิเศษเฉพาะกิจเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าครอบคลุมเขตเลือกตั้ง 49 เขต และหน่วยเลือกตั้งรวม 9,889 หน่วย ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีเจ้าหน้าที่ MEA ประจำจุดเฝ้าระวัง (Critical Points) เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ยังได้ยกระดับความมั่นคงด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองเพิ่มเติม โดยเฉพาะในสถานที่สำคัญได้แก่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ให้กระบวนการเลือกตั้ง การนับคะแนน และการรายงานผลดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในการนำศักยภาพด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ทันสมัย มาสนับสนุนภารกิจระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าจะมีความพร้อมสมบูรณ์ เอื้ออำนวยต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยของคนไทยทุกคน