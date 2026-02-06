สปส.โชว์ผลตอบแทนลงทุนปี 68 โตขึ้น 6.16% 168 แสนล้าน

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านการลงทุนของกองทุนประกันสังคมประจำปี 2568 โดยระบุว่า แม้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมากจากปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามในหลายภูมิภาค รวมถึงมาตรการกำแพงภาษีที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก
โดยผลตอบแทนรวมจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคมในปี 2568 อยู่ที่ระดับ 6.16% วัดตามราคาตลาด ส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 168,177 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. กำไรสุทธิจากการลงทุนที่รับรู้แล้ว (Realized Gain) จำนวน 80,161 ล้านบาท ซึ่งมาจากดอกเบี้ยรับ เงินปันผล และกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ลงทุน
2. กำไรสุทธิจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Unrealized Gain) จำนวน 88,016 ล้านบาท อันเป็นผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนในพอร์ต
เลขาธิการ สปส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการบริหารเงินลงทุนที่รอบคอบ กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสามารถสร้างผลตอบแทนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของกองทุนและเป็นหลักประกันให้แก่ประกันตนในระยะยาวอย่างยั่งยืนตลอดไป