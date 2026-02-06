ทบ.ย้ำกองทัพเป็นกลาง ยันไม่มีการขอใช้พื้นที่ทหารเป็นหน่วยเลือกตั้ง

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงการดำเนินการของหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้ว่า พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้กำลังพลทุกนาย ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งและการลงประชามติตามระบอบประชาธิปไตย ตามดุลพินิจส่วนบุคคลโดยปราศจากการชี้นำ
พร้อมกันนี้ ต้องขอความร่วมมือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ เนื่องจากพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือผู้สนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรค เผยแพร่ข้อมูลมีการพาดพิงทหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง รวมถึงประเด็นอื่นๆ ซึ่งไม่ได้เป็นข้อเท็จจริง แต่เป็นลักษณะการกล่าวอ้าง การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่ากังวล เพราะทำให้สังคมเข้าใจผิดในการดำเนินการของกองทัพ
พล.ต.วินธัย ยืนยันว่า ปัจจุบันกองทัพบกไม่มีการใช้พื้นที่ภายในหน่วยทหารเป็นหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง และไม่มีกำลังพลเข้าไปเป็นผู้ช่วยกรรมการในหน่วยเลือกตั้งใดๆ รวมถึงไม่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหีบบัตรเลือกตั้งทั้งสิ้น
โฆษกกองทัพบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงมีบางพรรคหาเสียงโดยใช้การกล่าวพาดพิงเหน็บแนมทหารและกองทัพด้วยรูปแบบเดิมๆ แม้จะพบไม่มากเท่ากับการเลือกตั้งในปี 2566 แต่ยังคงมีการใช้วิธีการนี้อยู่ ซึ่งดูแล้วไม่สร้างสรรค์และไม่เหมาะกับยุคสมัย ส่วนประเด็นที่กองทัพถูกพาดพิงต่างๆ จะมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อสังคมเพิ่มเติมเมื่อโอกาสเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของกำลังพลและประชาชนคนไทย
โฆษกกองทัพบก ย้ำว่า ผู้ที่มีบทบาทในสังคมควรนำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และหลีกเลี่ยงการสื่อสารในลักษณะที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรอื่น เหมือนในหลายกรณีของอดีตที่ผ่านมา และยืนยันว่ากองทัพบกมีจุดยืนแน่วแน่ในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง