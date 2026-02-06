xs
ทองปรับแล้ว 13 ครั้ง รูปพรรณขายออก 73,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 13 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 800 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 72,300 บาท ขายออกบาทละ 72,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 70,857.84 บาท ขายออกบาทละ 73,300 บาท