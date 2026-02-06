กทม.-กกต.ร่วมจัดกิจกรรม Final Call ชวนชาวกรุงใช้สิทธิเลือกตั้ง

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติภายใต้ชื่อ "Final Call เลือกตั้ง–ประชามติ ชาวกรุงเทพฯ ใช้สิทธิให้สุดเสียง" ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า800 คน ร่วมปลุกพลังคนกรุงเทพฯ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดยระบุกิจกรรม "Final Call" ในวันนี้คือการประกาศความพร้อมอีกขั้นหนึ่งของกรุงเทพมหานครในการเป็นกลไกหลัก เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งและการทำประชามติให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เพียงการจัดเตรียมสถานที่ แต่คือการสร้างความมั่นใจว่า กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกมิติ ทั้งความสะดวก ปลอดภัย ความรวดเร็ว โดยยึดถือความเป็นกลางและความโปร่งใสอย่างมืออาชีพ โดยเชื่อว่าเมื่อเมืองพร้อม คนพร้อม จะนำไปสู่เสียงที่ดังที่สุดในการกำหนดอนาคตประเทศ
นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า "ในฐานะ กกต. ขอให้คำมั่นสัญญาว่า ทุกคะแนนเสียงของท่านจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสที่สุด เราได้วางระบบตรวจสอบที่เข้มข้นในทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าเจตนารมณ์ของประชาชนจะไม่ถูกบิดเบือน ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในกระบวนการ และก้าวออกมาใช้สิทธิพลเมืองของท่าน นับถอยหลัง 72 ชั่วโมงต่อจากนี้ คือช่วงเวลาที่ท่านต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล เพื่อให้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่เสียงของประชาชนดังและชัดเจนที่สุด ออกมาใช้สิทธิให้สุดเสียงร่วมกันครับ"
8 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่นอนหลับทับสิทธิ พกบัตรประชาชนออกจากบ้าน มุ่งหน้าสู่คูหา เลือกผู้แทนของท่านเข้าสภาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมพัฒนาบ้านเมือง